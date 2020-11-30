Загадочное существо, живущее под мостом в Зимбабве, утаскивает под воду людей

30.11.2020, 11:33, Разное

В 1970-х годах под небольшим мостом на мелкой речке возле города Гванда в Зимбабве утонуло за короткое время несколько учеников местной школы. Тогда посчитали, что их убило что-то вроде русалки. Потом утопления прекратились, но недавно все началось снова.

В Зимбабве (Африка) почти все паранормальные явления связывают с проказами гоблинов. Однако в данном случае речь идет о чем-то ином – жители небольшой зимбабвийской деревни уверяют, что под мостом поселилась русалка и она утаскивает под воду людей!

Речь идет о низком бетонном мосте через реку Мцхабези в окраинах города Гванда. Для понимания – река Мцхабези не особо большая и сильно заросшая по краям осокой. В ней не живут крокодилы или иные животные, представляющие опасность для человека.

Эта река также очень мелкая и взрослому человеку или даже подростку утонуть в ней довольно проблематично, если специально этого не хотеть.

Однако местные жители уверяют, что в этой реке прямо в районе моста обитает существо, похожее на очень большую рыбу и это существо с периодичностью в несколько десятков лет "просыпается" и начинает убивать людей.

Первая череда странных смертей произошла тут в 1970-х годах, когда несколько подростков из находящейся неподалеку школы один за другим ходили к реке, чтобы набрать воды и тонули у моста. Что с ними случилось, они по понятным причинам рассказать не могли, однако есть рассказы других подростков, которые тоже ходили к мосту в то время и якобы чудом избежали атаки очень большой рыбы.

Когда подростки рассказали об этой рыбе учителям в школе, слухи поползли по всей округе и вскоре люди стали говорить, что под мостом живет злобная русалка, которая топит людей. Но загадочные смерти к тому времени сошли на нет и эту историю постепенно начали забывать.

Однако недавно тут снова начали странным образом тонуть люди и снова это были одни мужчины. На данный момент тут утонули друг за другом три человека, и многие считают, что это лишь начало. Все погибшие приходили к реке чтобы набрать воды или вымыться. То есть они не должны были даже заходить далеко в реку. И их тела находили рядом с мостом у самого берега, а не плавающими в воде.

Иногда с этого моста наворачиваются автомобили. На этом фото можно оценить малую глубину воды под мостом.

Не успевали люди похоронить одного утопленника, как тонул другой. Местные жители очень напуганы и стараются не пускать к мосту своих родных. Однако любопытные все равно приходят к нему.

Недавно жители вызвали специального "пророка" – священнослужителя Мехлули Мойо из Сионской апостольской церкви, чтобы он осмотрел мост и избавил его от злобной силы. По словам пророка, он пока еще не выяснил, в чем тут причина и считает, что это может быть как колдовство, так и мстительный призрак. И в последнем случае ему придется созывать старейшин поселения, чтобы связаться с духами предков и поискать у них ответа.

По словам пророка, ему не впервой решать подобные проблемы. Он рассказал, что однажды его позвали на плотину, где подобным образом странно тонули люди, и он обнаружил там злобную большую змею и изгнал ее, после чего смерти закончились. Также он рассказал, что его вызывали в школу, в которой гоблины терроризировали учителей, и там он тоже помог.