Выявлена сильная реакция иммунитета у бессимптомных носителей коронавируса

30.11.2020, 15:34, Новости дня

Группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружили, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию.

«Наши наблюдения показывают, что асимптоматические больные демонстрировали необычно сильную иммунную реакцию в ответ на появление белков вируса, а не слабую, как считалось ранее. По всей видимости, им удается справляться с воспалениями, вырабатывая пропорционально большие количества противовоспалительного белка интерлейкина-10», – приводит РИА «Новости» статью исследователей.

Группа европейских и сингапурских молекулярных биологов под руководством профессора Национального университета Сингапура Антонио Бертолетти раскрыла неожиданные особенности в реакции иммунитета бывших асимпоматических больных на коронавирус.

Исследователи взяли образцы крови у примерно пяти сотен сингапурских мигрантов, заразившихся коронавирусом, и наблюдали за взаимодействиями Т-клетки из их крови с фрагментами белковой оболочки SARS-CoV-2.

Ученые предполагали, что иммунитет асимптоматических больных слабо реагирует на присутствие возбудителя COVID-19, а в реальности все было наоборот – Т-клетки людей без видимых симптомов заражения активнее реагировали на вирус, чем иммунитет госпитализированных больных. Они вырабатывали необычно много молекул интерферона-гамма, противовирусного белка, а также различные интерлейкины, сигнальные молекулы.

Это объясняет то, почему у асимптоматических больных не развиваются характерные симптомы, связанные с чрезмерно бурной реакцией иммунитета на проникновение коронавируса в организм. При этом ученые обнаружили, что численность Т-клеток, способных бороться с инфекцией, значительно быстрее падала в организме асимптоматических больных, чем у тех, кто был госпитализирован с COVID-19.

Ранее ученые Оксфордского университета предположили, что переболевшие коронавирусом защищены от повторного заболевания в течение шести месяцев.