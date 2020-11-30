МКБ создал цифровую платформу для частных инвесторов

30.11.2020, 15:30, Разное

Для участия в фондовом рынке “МКБ Инвестиции” уже предлагает несколько опций. Самый простой вариант – биржевые инвестиции. Для этого используется приложение “МКБ Онлайн”. Покупка акций на бирже – такая же простая процедура, как открытие депозита или оплата мобильной связи.

Максимум возможностей предлагает инвестиционное приложение “МКБ Инвест”. Оно содержит специальные предложения и удобные сервисы. Взыскательным пользователям доступн так называемый биржевой стакан, также они смогут участвовать в первичных размещениях облигаций.

У пользователей есть возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Пополнить его можно любым удобным способом. Ранее приложение называлось “Эволюция”. Его развивал брокер “РЕГИОН Инвестиции”. После приобретения МКБ цифровая платформа получила название “МКБ Инвестиции”.

Заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов отметил, что за несколько лет банк вошел в число лидеров российского инвестиционного рынка и доказал, что обладает уникальной экспертизой предоставления широкого спектра услуш.

“Экономические вызовы 2020 года помогли нам укрепить свои позиции и убедиться, что мы готовы выходить на рынок частного инвестора”, – подчеркнул он.

МКБ создает платформу для массовых инвесторов, в ней есть возможности для новичков и профессионалов, отметил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин. “Мы наблюдаем рост потенциально активного для инвестиций сегмента, который нуждается в надежных и понятных инструментах”, – сказал он.

Ранее Московский кредитный банк (МКБ) и сотовый оператор “МегаФон” запустили партнерскую программу по поддержке малого и среднего бизнеса. Она позволит предпринимателям сэкономить на услугах связи и получить банковские услуги дистанционно.

Напомним, что Московский кредитный банк входит в утвержденный Банком России список системно значимых организаций. МКБ предоставляет весь спектр банковских услуг для юридических и физических лиц. Бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Роман Авдеев.