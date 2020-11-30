Клиенты НПФ “Сафмар” смогут изменить личные данные дистанционно

30.11.2020, 15:30, Разное

К персональным данным относятся фамилия, имя и отчество, сведения о дате и месте рождения, паспортные данные, адрес регистрации и фактического проживания, а также контактная информация, то есть телефон и e-mail. Периодически эти сведения меняются у всех граждан России. Чтобы потом не было проблем с начислением пенсий, в фонд надо вовремя сообщить об изменении.

Ранее для смены персональных данных надо было прийти в отделение фонда или направить документы по почте, заверив их нотариально. Теперь клиентам НПФ “Сафмар” достаточно зайти в личный кабинет или мобильное приложение и заполнить электронную форму. Процесс не займет больше 10 минут.

Процедура безопасна, все данные клиентов защищены. Для этого “Сафмар” ввел дополнительный уровень безопасности – двухфакторную авторизацию по номеру телефона, который клиент сообщал фонду.

Если с тех пор номер телефона изменился, то пройти авторизацию не получится. Но телефон тоже можно поменять онлайн, войдя в свой личный кабинет через госуслуги.

Впрочем, возможность приехать в фонд или направить документы, заверенные нотариально, по почте, сохранилась. Но в период пандемии коронавируса лучше оставаться дома, взаимодействуя с финансовыми организациями по почте.

Ранее СМИ сообщали о том, что в россияне стали чаще менять имена и фамилии. Так, в 2019 году было зарегистрировано 91,3 тысячи таких актов гражданского состояния. Это больше, чем в 2018 году (87,5 тысячи).