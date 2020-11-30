 

Эколог Ястребцев предупредил об опасности розеток в квартире

30.11.2020, 15:28, Разное

Эколог Антон Ястребцев объяснил, в чем заключается опасность для здоровья, которую могут нести розетки в квартире. Они нередко выступают источником распространения электромагнитного излучения.
Со временем в работе организма могут возникнуть серьезные проблемы. Чтобы предотвратить отрицательные последствия для здоровья, нужно не забывать о заземлении розеток. В противном случае источником электромагнитного излучения может стать любой работающий прибор.

По словам эколога, нужно обратить внимание на зарядные устройства телефонов. Они являются опасными для здоровья, если свернуты в катушку. Все провода рекомендуется складывать змейкой, чтобы переплетение было минимальным. Если приборы не используются, вилки лучше вытаскивать из розеток.

Наиболее выраженным источником излучения в доме выступает внешний кабель. Он крепится к распределительному электрощитку. Зону для сна лучше планировать как можно дальше от него, пишет портал Newinform.



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