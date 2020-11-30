Холодные ноги названы признаком высокого уровня холестерина

30.11.2020, 15:28, Разное

Медики считают, что холодные ноги могут свидетельствовать о повышенном уровне «плохого» холестерина. Конечности мерзнут по разным причинам, в том числе из-за проблем с сосудами.

Ноги являются холодными, поскольку в них не поступает необходимое количество крови. Зачастую речь идет о заболевании периферических артерий, когда замедляется кровоток. Патология в основном встречается при повышенном уровне холестерина. Риск развития заболевания повышают курение и высокое кровяное давление.

По словам медиков, уровень холестерина меняется довольно быстро. Достаточно изменить свой рацион питания на более здоровый и начать выполнять физические упражнения. За время пандемии COVID-19 люди начали чаще страдать от высокого уровня холестерина, поскольку большую часть времени все проводят дома. Как следствие, наблюдается изменение привычной диеты и снижение физической активности.

Существуют и другие факторы, которые могут влиять на заболевание периферических артерий. Например, при ходьбе возникает боль в ногах, изменяется толщина ногтей и их цвет, происходит онемение ступней. По словам врачей, если своевременно не заметить болезнь, то она может привести к появлению сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблемы с сосудами могут провоцировать употребляемые продукты. В маслах, используемых для жарки, содержится множество трансжиров, повышающих уровень холестерина. В запретном списке находятся конфеты, кукурузные хлопья, алкоголь, сладкая газировка.