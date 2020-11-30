 

Анфиса Чехова похвасталась своей фигурой в нижнем белье

30.11.2020, 15:28, Разное

Известная российская ведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала серию снимков в нижнем белье. На фотографиях знаменитость запечатлена в постели. Откровенную публикацию она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Анфиса Чехова устроила фотосессию в нижнем белье черного цвета. Она не постеснялась показать свою фигуру подписчикам. Далеко не всем фолловерам публикация понравилась. Некоторые отметили, что Анфиса Чехова ведет себя довольно вызывающе, а это ей совершенно не свойственно. В то же время нашлись и те, кому понравились откровенные фотографии. Преданные фанаты назвали ведущую секс-символом.

Напомним, артистка стала популярной после того, как на экраны вышло провокационное шоу «Секс с Анфисой Чеховой». Успех передачи положительно сказался на карьере знаменитости. Ведущую начали приглашать на топовые шоу, к тому же она попробовала себя в качестве актрисы.

Анфиса Чехова также известна своим феноменальным похудением. Изменив образ жизни, ведущая избавилась от 25 килограммов. Знаменитость признается, что сейчас не сидит на диетах. У нее просто поменялись предпочтения в еде.



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