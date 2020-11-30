Коронавирус может попадать в мозг через нос – новое исследование

30.11.2020, 15:26, Разное



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SARS-CoV-2 и нервная система

Все большее количество научных данных показывает, что инфекция SARS-CoV-2 поражает не только дыхательную систему. Она вызывает неврологические симптомы – потерю обоняния и вкуса, головную боль, усталость, тошноту – примерно в трети случаев. Ученые сообщали об остром поражении центральной нервной системы, которое сопровождалось нарушениями сознания. РНК вируса находили в спинномозговой жидкости пациентов с COVID-19.

Известно, что рецепторы к АПФ-2, которые нужны новому коронавирусу, чтобы внедряться в организм человека, есть в клетках ЦНС – нейронах и нейроглие. Однако ранее ученые не знали, может ли коронавирус попадать в эти клетки, а если да, что через какие «входные ворота».

Новые данные

В новом исследовании авторы изучили слизистую оболочку носоглотки и определенные регионы головного мозга 33 человек, скончавшихся от COVID-19.

Носоглотка – верхний участок глотки, который соединен с носовой полостью – считается местом внедрения вируса в организм. Ученые обнаружили в ней как цельные вирусы, так и их части – РНК и белки. Их наибольшее количество было в части слизистой, которая отвечает за обоняние. Чем меньше длилась болезнь у человека, тем больше вирусов обнаруживалось.

Авторы исследования также обнаружили шиповидный белок коронавируса в клетках слизистой, которые находятся в непосредственной близости от нервных окончаний, что потенциально дает им возможность попасть в головной мозг. Они нашли доказательства того, что обонятельные нейроны, а также отдел мозга, отвечающий за обоняние, могут быть инфицированы.

При дальнейшем исследовании ученые выявили шиповидный белок коронавируса в некоторых других частях головного мозга, включая продолговатый мозг, который, кроме прочего, отвечает за контроль дыхания и кровообращения.

Ученые указывают, что для определения всех возможных механизмов проникновения коронавируса в головной мозг потребуются дальнейшие исследования.