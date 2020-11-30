Погибли минимум трое

30.11.2020, 15:20, Разное

В Сургуте начальника антинаркотического отдела полиции обвинили в продаже синтетических наркотиков, употребление которых приводило к смерти.

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) Следственный комитет и оперативники управления собственной безопасности МВД задержали двоих сотрудников полиции Сургутского района. Их обвинили в торговле синтетическими наркотиками, от которых, по версии следствия, скончались как минимум трое жителей ХМАО. Один из задержанных, которого подозревают в организации сбыта, — начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД Сургута Павел Алексеев. В настоящий момент он и его сослуживец арестованы.

Задержанным полицейским предъявлены обвинения в сбыте наркотиков в значительном и крупном размере.

«В ходе обыска, проведенного по месту жительства одного из обвиняемых, обнаружено и изъято синтетическое наркотическое средство массой более 13 грамм», — сказал «Новой газете» официальный представитель регионального СКР Денис Волошенко.

По словам собеседников «Новой», торговля наркотиками велась через 32-летнюю жительницу Сургута. При обыске у нее дома следователи обнаружили более двадцати подготовленных для продажи свертков.

«Проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что именно сообщница обвиняемых продала синтетическое наркотическое средство компаниям местных жителей, из которых 21-летняя девушка, ее 25-летний сожитель, а также 34-летний гражданин скончались», — рассказали в Следственном отделе по Сургуту.

Женщине также предъявлено обвинение, однако, в отличие от полицейских, ее не стали отправлять под стражу, ограничившись домашним арестом.

По информации «Новой газеты», наркотик, о котором идет речь, — мефедрон. Он также известен по сленговым названиям «меф», «магия» и «мяу». Это синтетическое психостимулирующее вещество, употребление которого вызывает нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, судороги и кровотечения. По словам собеседников «Новой газеты» в силовых структурах, смерть из-за мефедрона обычно наступает не от передозировки наркотика, а от развивающихся из-за него заболеваний. Но в случае с Сургутом речь может идти о нарушении технологии изготовления наркотика. Уже известно, что мефедрон, в торговле которым обвиняют полицейских, производился «на квартире».

Интересно, что в январе этого года в Сургуте по отрицательным мотивам был уволен глава отдела наркоконтроля городского УМВД Дмитрий Нефедов. Его работой служба собственной безопасности заинтересовалась после того, как ФСБ задержала его подчиненного, оперативника антнаркотического отдела полиции Евгения Агеева. Агеева «взяли» при попытке сбыть 1,58 грамма гашиша. При обыске у него было найдено 20 пакетиков с сильнодействующими веществами. Любопытно, что еще до задержания Агеев попадал в скандалы: так адвокаты обвиненных в торговле синтетическими наркотиками сургутян Дмитрия Липова и Максима Ковалюка заявляли в СМИ, что сильнодействующие вещества их подзащитным подбросили сотрудники наркоконтроля, в том числе — Агеев.

Всего, по данным Роспотребнадзора, с начала года в Сургуте синтетическими веществами отравились 19 человек. 10 скончались.

Юлия Глазова

Иван Жилин

«Новая газета»