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30.11.2020, 15:16, Новости дня

В Одессе учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

По состоянию на 30 ноября в школах Одессы на карантин переведены 223 класса, что на 70 классов больше, чем на прошлой неделе.

Среди педагогов наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – учителя 5-11 классов, которые контактируют с большим числом учеников, отметили в горсовете.

“В связи с ростом заболеваемости среди учителей и необходимостью прервать контакты между детьми 30 ноября на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рассмотрен вопрос о переходе 5-11-х классов на дистанционное обучение с 1-го по 11 декабря”, – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 ноября в Украине подтвержден 732 625 случаев коронавирусной инфекции, выздоровело 345 149 пациентов, скончалось 12 327 больных. В Одесской области зафиксировали 44 949 случаев, 579 человек умерло, 9113 выздоровело.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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