Арахамия о госбюджете: Если бы не было коронавируса, можно было бы придумать квантовый скачок

30.11.2020, 15:16, Новости дня

Сбалансировать государственный бюджет Украине помешала пандемия коронавирусной инфекции. Об этом 28 ноября заявил в эфире телеканала “Украина 24” народный депутат Украины, глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия.

“Живем в долг. Ну, к большому сожалению, 10 лет вели к этому. Может быть, больше 10 лет. И это сейчас коронавирус. Если бы не было коронавируса, можно было бы придумать какой-то такой квантовый скачок, антикризисную какую-то программу, которая позволяла бы снижать [дефицит бюджета]. А сегодня, поскольку весь мир борется за эти заемные деньги, для всех очень сложная ситуация”, – сказал он.

Нардеп раскритиковал предложения “фаталистов” объявить в Украине дефолт и вместо возвращения денег по международным заимствованиям “реинвестировать куда-то вовнутрь”.

“Так только людям кажется, что просто линейно считают, что вот тут 700 миллиардов, которые нужно отдать, они не понимают, что как только вы объявите хотя бы преддефолтное состояние, сколько всего схлопнется. Большие корпорации, компании, рабочие места, и так далее, это все приведет к неуправляемому хаосу вообще. Но, тем не менее, в парламенте есть много оппозиционеров, которые хотят и толкают намеренно, и ненамеренно, и верят вот в эту вот историю – давайте всем простим наши долги”, – объяснил Арахамия.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 ноября в стране зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции, из них 9946 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.