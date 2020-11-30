Эколог: Манипулируют темой окружающей среды либо с целью избирательной, либо – бизнесовой борьбы

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30.11.2020, 15:16, Новости дня

Украине нужны действенные усилия власти по предотвращению экологической катастрофы в Карпатах, где вырубка леса приводит к наводнениям в западных регионах, в то время как “активисты по вызову” только манипулируют экологическими проблемами, отметила президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок. Об этом идет речь издания “Обозреватель” “Власть призвали защитить Карпаты от вырубки: Украине может грозить экокатастрофа из-за манипуляций по экологии”.

“Более того. В природе все между собой связано. И вырубка деревьев, например, в Карпатах вызовет последующие процессы деградации грунтов и пыльные бури. Казалось бы – при чем пыльная буря в Киеве к вырубке лесов в окружающих областях? Но связь – прямая. Прошлая зима была малоснежной. Грядущая по прогнозам будет такой же. Мы ожидаем, что продолжится пересыхание сверхразоранных грунтов. Вырубываются леса, которые не задерживают пылевые потоки. И традиционные уже для начала весны суховеи будут масштабировать такое новое для Украины явление, как пыльные бури”, – объяснила Цыганок.

Она заявила, что все чаще в Украине проводят псевдо-митинги, на которых манипулируют экологическими проблемами. У таких акций может быть или политическая, или коммерческая цель, считает эксперт.

“Мы видим, как много сейчас появилось экспертов, которые надели “зеленый” камуфляж и предлагают очень быстрые решения наболевших годами проблем. Хотелось бы сказать, что, к сожалению, легких решений в сфере охраны окружающей среды нет. Это должна быть постоянная и системная работа для сохранения качества будущей жизни, – сказала она. – В промышленных регионах есть два формата: манипулируют темой окружающей среды либо с целью избирательной, либо же с целью бизнесовой борьбы и, к сожалению, этот формат растянут во времени. Его сложно пресечь, потому что вместо реальных шагов по улучшению окружающей среды некоторые структуры начинают продуцировать различного рода хайпы, на которых строится маркетинговая стратегия.

О вреде промышленности для окружающей среды обычно начинают говорить перед выборами – и манипуляторы предлагают “удивительно простые” решения для сложных проблем, добавила Цыганок. 

“Решение сложных вызовов – не на поверхности, и оно не во власти волшебной палочки. В отрасль пришли эксперты, которые утверждают, что очень легко и быстро можно улучшить состояние окружающей среды, нужно лишь избрать их… Когда мы говорим, что промышленные предприятия – это единственная боль, мы замыкаем круг на болевой точке и теряем время”, – отметила она.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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