Луценко рассказала о своих табу в сексе

30.11.2020, 15:16, Новости дня

Бывший тренер проекта “Зважені та щасливі” на СТБ, фитнес-инструктор Анита Луценко в интервью, которое размещено на YouTube-канале Маши Ефросининой, заявила, что не согласится на секс, в котором будет большего одного партнера.

“В сексе для меня табу – секс не вдвоем. БДСМ – нормально. Да, может быть. Но вот эти истории типа свингерства – я не из этой… А повеселиться – если оба согласны, то да”, – рассказала она.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Луценко была ведущей и тренером шоу “Зважені та щасливі” на канале СТБ (2011-2017). В 2016 году она родила дочь Мию.

В июле 2020 года спортсменка призналась, что ее публичность стала причиной ограбления, которое она пережила в 2018 году.

БДСМ – форма сексуальных отношений, которые включают ролевые игры с элементами доминирования и подчинения.