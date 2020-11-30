 

Мнение: преступление советских коммунистов

30.11.2020, 15:08, Разное

  В Украине вспоминают Голодомор, в результате которого в мирное советское время погибло более 3 миллионов украинцев.
 Было ли это сознательным геноцидом украинского народа как считают многие или коммунистической расправой над крестьянством – пусть спорят политики и историки.
 Факт остается фактом – в результате сознательной политики советских коммунистов во главе с отцом советского  народа Иосифом Сталиным более 7 миллионов советских граждан умерли жуткой смертью – от голода.
 Это произошло не в результате неурожая, войны или природной катастрофы.

Это была сознательная политика советских коммунистов, абсолютно равноценная той, за которую вешали нацистов в Нюренберге.
 Вернее ещё страшнее, потому что Москва морила голодом своих собственных граждан.
 Кремль сейчас пытается обелить коммунистических палачей, ответственных за Голодомор, ГУЛаг или Катынь и это понятно, объявив себя наследником Советского Союза он должен и отвечать за преступления советских коммунистов.
 Но историю переврать невозможно даже гэбистским историкам.
https://www.bbc.com/russian/features-55101316

Источник: Теория элит



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