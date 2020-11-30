Мнение: преступление советских коммунистов

30.11.2020, 15:08, Разное

В Украине вспоминают Голодомор, в результате которого в мирное советское время погибло более 3 миллионов украинцев.

Было ли это сознательным геноцидом украинского народа как считают многие или коммунистической расправой над крестьянством – пусть спорят политики и историки.

Факт остается фактом – в результате сознательной политики советских коммунистов во главе с отцом советского народа Иосифом Сталиным более 7 миллионов советских граждан умерли жуткой смертью – от голода.

Это произошло не в результате неурожая, войны или природной катастрофы.

Это была сознательная политика советских коммунистов, абсолютно равноценная той, за которую вешали нацистов в Нюренберге.

Вернее ещё страшнее, потому что Москва морила голодом своих собственных граждан.

Кремль сейчас пытается обелить коммунистических палачей, ответственных за Голодомор, ГУЛаг или Катынь и это понятно, объявив себя наследником Советского Союза он должен и отвечать за преступления советских коммунистов.

Но историю переврать невозможно даже гэбистским историкам.

https://www.bbc.com/russian/features-55101316