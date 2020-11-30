 

Мнение: Псевдо-Хармс в Венгрии

30.11.2020, 15:04, Разное

Оказывается, анекдоты псевдо-хармса в 1994 году перевели на венгерский!Тут вышла первая научная (литературоведческая) рецензия на нашего псевдо-хармса. Что удивительно, ее автор — венгерский литературовед Zsófia Kalavszky, текст написан на венгерском (но гугл-переводчик наш друг), и для венгерского Института литературоведенияhttps://www.reciti.hu/2020/6151

Очень бы хотелось, чтобы книга была бы оценена учеными и российскими. Мы реально гору своротили.

Заодно выпишу сюда один из моих любимых отзывов.
Елизавета Новикова (ГМИИ): "Я считаю, что это прорыв для ниши популярного нон-фикшена: комментированное издание памятника плюс культурологическое и антропологическое исследование в одном флаконе. Причем о тексте, так скажем, апокрифическом, если не сказать прямо – маргинальном".

Источник: Шакко



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