Елизавета II получила уникальный подарок по случаю их с принцем Филиппом 73-й свадебной годовщины

30.11.2020, 14:44, Разное

На днях Ее Величество Великобритании созвонилась с тремя лауреатами награды Commonwealth Points of Light, которая вручается королевой каждую неделю различным волонтерам за их важную и нужную работу, проделанную ими в их сообществах.

Спасибо каждому из вас за то, что вы приняли участие в этой программе. Мне приятно было услышать ваши истории, по моему мнению, вы проделали восхитительную работу. Спасибо вам большое, – произнесла Елизавета II.

Однако на этот раз ее ждал приятный сюрприз. Когда пришла очередь Николетты Полидоро, учительницы музыки c Кипра, разговаривать с королевой, она сообщила, что ученики подготовили для Ее Величества особенное выступление в честь их с принцем Филиппом 73-й свадебной годовщины. Группа из 45 детей исполнила для Елизаветы II новую композицию, после чего они хором сказали “С годовщиной, Ваше Величество!”

Как это мило, не правда ли? – отреагировала королева. – Спасибо, что позволили мне услышать это.

The Queen spoke to Nikoletta from Cyprus whose initiative provides free music lessons and instruments to children from challenged communities

45 children performed to celebrate The Queen’s recent Wedding Anniversary – The Queen’s first ever virtual musical performance! pic.twitter.com/W42ikxUmJM

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 29, 2020

Напомним, свою свадебную годовщину Елизавета II и принц Филипп отмечали 20 ноября. По этому случаю Букингемский дворец представил новый официальный портрет пары: сидя на софе рядом с одним из окон Виндзорского замка, они рассматривают открытку, которую специально для них сделали дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта.