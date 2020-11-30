Брюссель напомнил Венгрии о невозможности применения «Спутника V» в ЕС

30.11.2020, 14:40, Новости дня

Венгерские власти имеют право одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», но она не сможет циркулировать в других странах Евросоюза, сообщил представитель Еврокомиссии.

«Да, у стран-членов есть возможность авторизации вакцины в рамках специальной процедуры в чрезвычайных ситуациях. Это решение страны-члена, в данном случае Венгрии. Но вакцина может применяться только в Венгрии, она не может циркулировать вне Венгрии, в других странах ЕС», – сказал он, передает ТАСС.

При этом представитель ЕК подчеркнул, что Будапешт, а не Европейское медицинское агентство будет нести ответственность за безопасность и эффективность вакцины в этом случае.

На прошлой неделе Москва передала Будапешту документацию по вакцине от коронавируса и предоставит венгерским специалистам доступ на места производства вакцины. Тогда же глава венгерского МИД также заявил, что Будапешт отвергает любые формы лоббирования в вопросе приоритетности вакцины.

Тем временем второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».