В СМИ рассказали об оружии, которым был убит иранский физик-ядерщик

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30.11.2020, 14:34, Разное

На днях вблизи Тегерана был убит иранский ученый Мохсен Фахризаде. Ряд СМИ пояснил об оружии, использованном против физика-ядерщика.
В частности, информацию о способе убийства иранского ученого-ядерщика разместил телеканал Press TV. Ссылаясь на информированные источники, его журналисты заявили об израильском происхождении оружия, примененного при нападении. Инцидент произошел 27 ноября, от полученных ранений Мохсен Фахризаде скончался уже в больнице. Как оказалось, на фрагментах оружия, оставшихся после совершения теракта, есть опознавательные знаки, логотипы и информация о технических характеристиках. Все они свидетельствуют о его производстве в Израиле.

По данным Министерства обороны Ирана, ученый физик руководил исследованиями и инновациями при ведомстве. Глава Минобороны страны Мохаммад Джавад Зариф обратился к международному сообществу с призывом о прекращении политики двойных стандартов. Он требует осудить акт, как он выразился, «государственного терроризма». В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани заверил в том, что на убийство ученого его страна обязательно ответит.

Со стороны официального Израиля пока нет никакого ответа на выдвинутые обвинения. Согласно позиции канцелярии премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху, как сообщают РИА Новости, здесь отказываются комментировать любые подобные заявления Тегерана о причастности к нападению на иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.



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