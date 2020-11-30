 

Рэпер Баста рассказал, как боролся с наркозависимостью

30.11.2020, 14:34, Разное

Во время интервью для YouTube-канала «Осторожно, Собчак» рэпер Баста признался, что был наркозависимым человеком. Василий Вакуленко откровенно пояснил об этом тяжелом времени.
По словам музыканта, попробовать наркотические вещества ему предложили друзья. Вскоре у него возникла зависимость, которая начала влиять на его жизнь. В тот период на долю его жены пришлись серьезные испытания. Ксения Собчак, когда поднялась эта тема, заявила, что столичный бар Басты «Gazgolder» имел раньше репутацию наркопритона. На это артист ответил: лично сам он в заведении ничего подобного не видел.

Василий Вакуленко также рассказал, сколько он зарабатывает за одно выступление. Корпоратив может принести рэперу 60-70 тысяч долларов. При этом даже в период пандемии у Басты есть работа. Кроме этого, его лэйбл «Газгольдер» поддерживает артистов в начале становления их музыкальной карьеры. Музыкант полностью спонсирует «раскрутку» начинающих вокалистов.



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