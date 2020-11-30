Кардиолог Хеннесси составила меню для сердечников

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30.11.2020, 14:34, Разное

Сердечникам необходимо придерживаться режима правильного питания, пояснила кардиолог из США Керрилин Хеннесси. Она поделилась своим ежедневным меню для здорового сердца.
Доктор подчеркнула: чтобы избежать риска сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо вести здоровый образ жизни, контролировать артериальное давление, вес, а также наблюдать за концентрацией глюкозы и холестерина в крови. Для хорошей работы сердца Керрилин Хеннесси рекомендует употреблять в пищу в большом количестве растительные продукты: фрукты и овощи, бобовые и орехи, оливковое масло и цельнозерновые крупы.

Медик заявила, что для здоровья сердца рекомендована жирная рыба – к примеру, лосось, а вместо свинины лучше ограничиться куриной грудкой. Каждое утро Керрилин Хеннесси начинается с фруктов и миндаля, а также кружки кофе с растительным молоком. Обед зарубежного кардиолога – это салат со шпинатом, тунцом, курицей или яйцами.

В качестве перекуса Хеннесси использует орехи, сыр и фрукты. Ужинает доктор овощами (броколли, шпинат, перец, руккола, помидоры черри), совмещая их с одним из таких продуктов, как бобовые, бурый или белый рис, постное мясо, картофель и рыба.



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