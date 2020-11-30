 

Ведущей российского канала РБК запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

30.11.2020, 14:22, Новости дня

Ведущей российского канала РБК запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированого Крыма. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Гражданка Молдовы планировала въехать в Украину через пункт пропуска “Могилев-Подольский” и транзитом проехать в Россию.

Женщину задержали, та как у Госпогранслужбы была информация, что она незаконно посещала оккупированный Крым.

“39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале РБК, а до этого работала на ряде других каналов. Летом 2018 года данное лицо в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещало украинский полуостров, куда она попадала с территории РФ”, – говорится в сообщении.

Женщине запретили въезд в Украину на три года.

“Украинская правда” пишет, что это телеведущая Светлана Чебан.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Эксперт назвал возможные причины обысков в белорусских офисах Uber и «Яндекса»

01.09 / В “Нафтогазі” объяснили, почему подорожал газ для населения

30.07 / Срочную встречу с кандидатами в президенты созвали в Белоруссии

26.09 / Премьер Ливана ушел в отставку на фоне политического тупика

03.11 / Полиция сообщила о стрельбе в шести локациях Вены. Задержаны четверо террористов

05.07 / В Лондоне при разгоне вечеринки пострадали 11 полицейских

09.10 / В МВД разъяснили присутствие Тихановской в базе розыска

04.07 / Из-за сильных ливней подтоплены несколько районов Москвы и Подмосковья

11.08 / Кандидаты в президенты Белоруссии Дмитриев и Черечень обжалуют результаты выборов

03.11 / Лавров рассказал об ожиданиях РФ от выборов в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]mail.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска