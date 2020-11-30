Ведущей российского канала РБК запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

30.11.2020, 14:22, Новости дня

Ведущей российского канала РБК запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированого Крыма. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Гражданка Молдовы планировала въехать в Украину через пункт пропуска “Могилев-Подольский” и транзитом проехать в Россию.

Женщину задержали, та как у Госпогранслужбы была информация, что она незаконно посещала оккупированный Крым.

“39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале РБК, а до этого работала на ряде других каналов. Летом 2018 года данное лицо в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещало украинский полуостров, куда она попадала с территории РФ”, – говорится в сообщении.

Женщине запретили въезд в Украину на три года.

“Украинская правда” пишет, что это телеведущая Светлана Чебан.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.