Ведущей российского канала РБК запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма
30.11.2020, 14:22, Новости дня
Ведущей российского канала РБК запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированого Крыма. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Гражданка Молдовы планировала въехать в Украину через пункт пропуска “Могилев-Подольский” и транзитом проехать в Россию.
Женщину задержали, та как у Госпогранслужбы была информация, что она незаконно посещала оккупированный Крым.
“39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале РБК, а до этого работала на ряде других каналов. Летом 2018 года данное лицо в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещало украинский полуостров, куда она попадала с территории РФ”, – говорится в сообщении.
Женщине запретили въезд в Украину на три года.
“Украинская правда” пишет, что это телеведущая Светлана Чебан.
ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
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