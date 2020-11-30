 

Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео

30.11.2020, 14:22, Новости дня

Шеф-повар королевы Великобритании Елизаветы II поделился рецептом приготовления традиционного рождественского пудинга. Пошаговая видеоинструкция обнародована на странице королевской семьи в Instagram.

Для приготовления десерта понадобится по 250 г изюма и смородины, 150 г кураги, 250 г хлебной крошки, 90 г муки, два сырых яйца, 180 г сахара, а также 250 мл пива, 40 мл темного рома и 40 мл коньяка.

При желании алкоголь можно заменить апельсиновым соком или чаем. Также во время приготовления рекомендуется использовать специи по своему вкусу.

Готовую смесь необходимо разложить в смазанные маслом формы и готовить на водяной бане в течение трех-четырех часов. 

“Надеемся, что кому-то захочется повторить это дома”, – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Шеф-повар королевской семьи рекомендует подавать пудинг со сливками или с коньячным соусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Ученые объяснили появление НЛО на видео с МКС

16.10 / В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом

25.10 / Древние майя фильтровали воду в своем водопроводе

11.08 / Азаров указал на важное отличие Лукашенко от Януковича

25.11 / Стало известно о «ракетном сюрпризе» США для РФ в Крыму

12.09 / Третья фаза – корреспондент CNN увидел, как РФ испытывает свою вакцину

24.06 / Госдепартамент представил ежегодный доклад по терроризму

12.07 / Продажи новых машин в Германии в июне сократились на треть

07.08 / Боттас показал лучшее время на первой практике Гран-при 70-летия, Квят – 9-й

24.09 / Рубль снизился к доллару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска