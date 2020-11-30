Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
30.11.2020, 14:22, Новости дня
Шеф-повар королевы Великобритании Елизаветы II поделился рецептом приготовления традиционного рождественского пудинга. Пошаговая видеоинструкция обнародована на странице королевской семьи в Instagram.
Для приготовления десерта понадобится по 250 г изюма и смородины, 150 г кураги, 250 г хлебной крошки, 90 г муки, два сырых яйца, 180 г сахара, а также 250 мл пива, 40 мл темного рома и 40 мл коньяка.
При желании алкоголь можно заменить апельсиновым соком или чаем. Также во время приготовления рекомендуется использовать специи по своему вкусу.
Готовую смесь необходимо разложить в смазанные маслом формы и готовить на водяной бане в течение трех-четырех часов.
“Надеемся, что кому-то захочется повторить это дома”, – говорится в публикации.
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Шеф-повар королевской семьи рекомендует подавать пудинг со сливками или с коньячным соусом.
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