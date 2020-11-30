 

Казахстанский инвестор Сейсембаев: Моя зарплата в Офисе простых решений – ноль гривен

30.11.2020, 14:22, Новости дня

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман казахстанский инвестор Маргулан Сейсембаев рассказал, что работает в Офисе простых решений и результатов на волонтерских началах.

“Более того, для выполнения той задачи по повышению эффективности законодательного процесса я привлек команду из четырех человек. Вернее,  три человека и одна IT-компания, которых я выбрал из 228 человек”, – рассказал он. 

Сейсембаев уточнил, что проводил конкурс в соцсетях. 

“Мои требования были, чтобы человек был мне доступен восемь часов в день, чтобы мог по первому моему вызову быть в наличии, работать на волонтерских началах, при этом должен знать кайдзен, либо эджайл, либо скрум, либо стандарты ISO-9000. То есть очень высокие требования. При этом я сразу сказал: “Никакой славы. Только пахота, рутина и высокие требования”. И я сказал: “Через пять дней я закрываю конкурс”. За пять дней мне накидали 228 резюме”, – сказал он. 

По словам бизнесмена, члены его команды тоже работают на волонтерских началах. 

Журналистка уточнила размер зарплаты. 

“Ноль [гривен]”, – ответил Сейсембаев. 

Офис простых решений и результатов – негосударственная структура, которую создал  глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили. 

Сейсембаев отметил, что эта организация – “искусственное образование”, появление которого показывает, что государственные органы власти сами “не справляются”. 

Поэтому приходится выдумывать разное: Нацсовет реформ, Офис простых решений и так далее. Это попытки президента сделать какие-то реформы. Но это так не работает в нормальной стране”, – добавил он. 

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Сейсембаев в последние годы занимается инвестициями.  В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes. 

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. “В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса”, – сообщил он. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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