 

Внедорожник Haval H5 в РФ подорожал на 50 тысяч рублей

30.11.2020, 14:16, Новости дня

Еще в прошлом месяце стало известно об удорожании внедорожника Haval H5, который прибавил к основному ценнику около 50 тысяч рублей.

Вместе с тем базовая комплектация рамной новинки предполагается бензиновый двигатель на 150 л.с. мощности. Приобрести Haval H5 в таком исполнении можно по цене от 1,29 млн рублей. В расширенной модификации указанный автомобиль продается за 1,44 млн рублей. Кроме того, покупатели смогут выбрать топовую комплектацию рамного внедорожника Haval H5 с мотором на 177 л.с. при ценнике 1,79 млн рублей.

Напомним, предшествующее удорожание модели произошло в сентябре, когда ценник увеличился на 100 тысяч рублей. Вместе с тем данный автомобиль остается достаточно продаваемым на российском рынке.



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