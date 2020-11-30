 

Бренд BMW вывел на тесты обновленную версию кроссовера X7

30.11.2020, 14:16, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант BMW приступил к тестовым заездам обновленного полноразмерного кроссовера BMW X7.

Новинка обладает оригинальной радиаторной решеткой, однако некоторые детали кузова все же позволяют отличить усовершенствованный экземпляр. В частности, головная оптика смещена к нижней части и имеет более квадратную форму. Кроме того, изменения также коснулись бамперов, имеющих более агрессивную внешность.

На данный момент технические характеристики кроссовера пока удерживаются в тайне. Производитель также умалчивает подробности о том, когда состоится официальная презентация обновленного BMW X7. Актуальная модель остается в числе самых популярных на мировом рынке.



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