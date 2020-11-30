В Рыбинске поврежденные светофоры восстановят за счет виновной стороны
 

В Рыбинске поврежденные светофоры восстановят за счет виновной стороны

30.11.2020, 9:45, Новости
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В Рыбинске светофоры на улице Ак. Губкина восстановят в течение двух недель. Затраты на ремонт компенсирует компания, которой принадлежит транспорт, повредивший объекты дорожной инфраструктуры.

ДТП с участием тяжелой техники произошло 26 ноября. Самосвал выехал с территории стадиона «Сатурн», где ведется строительство, с поднятым кузовом. Техника при движении по улице Ак. Губкина повредила опоры освещения и консоли светофоров в районе школы №10 и на перекрестке с ул. Лизы Чайкиной, оборвала провода линии освещения.

– Руководитель компании сам вышел на администрацию, не дожидаясь официальных разбирательств, и предложил компенсировать затраты. Ориентировочная сумма ущерба составляет 200 тысяч рублей. Эту сумму и берется оплатить подрядчик в добровольном порядке, – пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева. – Чтобы оперативно восставить светофоры, нужно было бы изыскать средства в городском бюджете и провести конкурсные процедуры, а сделать это в конце года сложно.

На работы по восстановлению отводится две недели, отметили в пресс-службе администрации Рыбинска.



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