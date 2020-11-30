 

От блузы Gucci до куртки от Алексы Чанг: Кейт Миддлтон устроила “модный показ” в Instagram

30.11.2020, 13:50, Разное

Еще в январе Кейт Миддлтон совместно с компанией Ipsos MORI анонсировала запуск новаторской программы 5 Big Questions, своеобразного сервиса по анкетированию, благодаря которому люди по всей Великобритании получили возможность высказаться о детских проблемах. На днях герцогиня обнародовала результаты исследования и сделала это в лучших традициях современного общества – в Instagram. 

Герцогиня КембриджскаяГерцогиня Кембриджская выпустила серию роликов, в каждом из которых она рассказывала об итогах опроса и делала это в разных “луках”. Так на Кэтрин можно было заметить блейзер Zara, в котором она впервые появилась на публике в 2016 году. Этот наряд она выбрала для объявления о завершении исследования, а ранее она анонсировала первый вывод из 5 Big Questions:

Вывод 1: “Большинство людей верит, что будущее ребенка не определяется при рождении. Но большинство при этом не понимает, насколько важны первые годы жизни”.

Для оглашения второго и третьего инсайтов Кэтрин выбрала розовый свитер и блузу в горошек:

Вывод 2: “Реальность такова, что большинству родителей не удается уделять приоритетное внимание себе самим. 90% людей считают, что психическое здоровье и благополучие родителей имеют решающее значение для развития ребенка”.

Вывод 3: “Чувство всеобщего осуждения может только усугубить ситуацию. 70% родителей чувствуют давление со стороны других людей, около половины из них считают, что это негативно сказывается на их эмоциональном состоянии”.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Чтобы рассказать о четвертом выводе из 5 Big Questions, герцогиня выбрала куртку в кантри-стиле за 379 фунтов стерлингов из коллекции Алексы Чанг для Barbour:

“Во время каратина из-за пандемии люди были изолированы от семьи и друзей, у родителей резко возросло чувство одиночества. К сожалению, немногие обратились за психологической помощью”.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Для того чтобы озвучить пятый по счету результат исследования, Кейт надела все тот же блейзер Zara:

Во время пандемии коронавируса поддержка внутри местных сообществ существенно увеличилась: для многих, но не для всех.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

В финале Кэтрин поблагодарила всех, кто принял участие в исследовании, а также ответила на некоторые вопросы. Для этого герцогиня выбрала блузу Gucci, в которой неоднократно появлялась на публике и каждый раз производила фурор. Завершила Миддлтон свое fashion-дефиле видео, на котором позирует в пыльно-розовом блейзере от Marks & Spencer за 99 фунтов.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)



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