Семья в Сызрани закопала найденный в квартире клад

30.11.2020, 13:46, Новости дня

В Сызрани молодая семья купила квартиру и во время ремонта нашла под линолеумом деньги, которые затем решила закопать, сообщили СМИ.

Как рассказали новые хозяева жилья, до покупки квартира сдавалась, поэтому кто именно оставил деньги – неизвестно.

«Но это явно не была заначка. Найденное больше напоминает денежный талисман – монеты разного номинала и пачка. Навскидку, около пяти тысяч разными купюрами», – передает РИА «Новости» со ссылкой на КТВ-Луч слова членов семьи. Однако они опасаются оставлять эти деньги.

«Мы не фанаты магии, но вдруг здесь проводили какие ритуалы. Мы с этим связываться не хотим», – пояснили они.

Поэтому семья решила избавиться от находки и закопать деньги.

Напомним, в июне клад времен Второй мировой войны нашли в руинах замка в Польше.