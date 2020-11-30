Посол Украины поддержал Японию в вопросе принадлежности Курил

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30.11.2020, 13:46, Новости дня

Украинский посол в Японии Сергей Корсунский в ходе пресс-конференции в Национальном клубе печати в Токио поддержал позицию Японии по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, информирует агентство Киодо.

Дипломат также выразил надежду, что Украина и Япония «будут сотрудничать ради восстановления своей территориальной целостности», передает ТАСС.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. В ноябре глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами.

Перед этим новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе Южных Курил и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора. В ответ мэр Курильска указал на невозможность передачи островов Японии в связи с принятием изменений в Конституцию России. 



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