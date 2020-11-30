 

На территории Кремля умер сотрудник ФСО

30.11.2020, 13:46, Новости дня

Сотрудник Федеральной службы охраны совершил самоубийство на территории московского Кремля, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка», – сказал источник ТАСС.

В то же время он опроверг сообщения о том, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента.

ФСО – спецслужба, осуществляющая функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации, предоставляемых федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и другим государственным органам. В ФСО РФ предусмотрена военная и федеральная гражданская госслужба. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Этап “Формулы-1” в России может пройти со зрителями

17.07 / Эксперты: Видеоролик «Голоса» соответствуют логике действий провокаторов

16.09 / Apple представила новые умные часы Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

03.07 / В еврозоне введут в обращение новые деньги

05.09 / Сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и ребенка нашли в лесу Вологодской области

02.11 / Новая жена Остапчука остригла волосы

17.07 / В Украине третьи сутки более 800 новых случаев коронавируса, за день больше выздоровело, чем заразилось

26.11 / Onet – политика «Права и справедливости» обрекает Польшу на мировое одиночество

26.08 / Ученые задокументировали первый случай повторного заражения коронавирусом

09.10 / Утечку воздуха на МКС решили залепить американским пластилином

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска