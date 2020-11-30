 

Шотландские ученые поймали «лох-несское чудовище»

30.11.2020, 13:40, Разное

Шотландским ученым удалось выловить рыбу из озера Лох-Несс, которую впоследствии за ее внешний вид назвали «лох-несским чудовищем». До сих пор рыбу считали неуловимой, а увидеть ее удавалось лишь во время нереста.
Речь идет об огромной колючей форели, водящейся в шотландских озерах. Длина «лох-несского чудовища» составляет 84 сантиметра, а весит рыба 7-8 килограммов. Пойманная форель получила кличку Брут, ее возраст оценили в 12 лет, а в среднем они могут прожить до 20 лет, хотя в природе находили особи, дожившие до 23 лет.

По словам сотрудника Университета Глазго Мэтта Ньютона, целью их исследований является изучение образа жизни колючих форелей. Они намерены выяснить, как часто рыбы мигрируют, в какой среде обитания им предпочтительней находиться и с какими видами они могут взаимодействовать. Стоит отметить, что ключевой особенностью колючей форели является то, что в пищу она употребляет исключительно рыбу, а другие виды могут питаться насекомыми.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / В Японии набирают астронавтов в рамках миссии по освоению Луны

17.11 / Мнение: Будни “войны с наркотиками” в Мексике

18.08 / Ученые назвали главные опасности солнечных ожогов

24.11 / Королева Великобритании Елизавета II занялась торговлей алкоголем в 94 года

06.08 / Оксана Самойлова и Джиган после примирения отправились в долгожданный отпуск

06.08 / Скандалы: Чемезов сдает своих?

29.09 / Мнение: О введении карантина против CoVID-19

06.10 / Тихановская заявила об уходе из политики после новых выборов президента Белоруссии

28.10 / Иммунолог рассказал о способах снизить риск заражения коронавирусом

13.07 / Мнение: Результаты ударов по турецким ЗРК на авиабазе Аль-Ватия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска