Шотландские ученые поймали «лох-несское чудовище»

30.11.2020, 13:40, Разное

Шотландским ученым удалось выловить рыбу из озера Лох-Несс, которую впоследствии за ее внешний вид назвали «лох-несским чудовищем». До сих пор рыбу считали неуловимой, а увидеть ее удавалось лишь во время нереста.

Речь идет об огромной колючей форели, водящейся в шотландских озерах. Длина «лох-несского чудовища» составляет 84 сантиметра, а весит рыба 7-8 килограммов. Пойманная форель получила кличку Брут, ее возраст оценили в 12 лет, а в среднем они могут прожить до 20 лет, хотя в природе находили особи, дожившие до 23 лет.

По словам сотрудника Университета Глазго Мэтта Ньютона, целью их исследований является изучение образа жизни колючих форелей. Они намерены выяснить, как часто рыбы мигрируют, в какой среде обитания им предпочтительней находиться и с какими видами они могут взаимодействовать. Стоит отметить, что ключевой особенностью колючей форели является то, что в пищу она употребляет исключительно рыбу, а другие виды могут питаться насекомыми.