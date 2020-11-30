В декабре вступает в силу ряд изменений для водителей России

30.11.2020, 13:40, Разное

С декабря для водителей РФ вступят в силу несколько изменений. Уже с завтрашнего дня появятся новый штраф и права другого образца.

В первую очередь стоит сказать о штрафах, которые будут вынуждены заплатить владельцы машин, не сменившие летние покрышки на зимние шины. Такое правило будет действовать до конца февраля, минимальный размер взыскания при этом составит 500 рублей. Кроме того, работники ГИБДД могут выписать штраф, если в автомобиле не работает штатный очиститель фар, также грозит санкциями и использование шипованных шин только на одной оси.

Еще одно новшество в существующих до этого правилах состоит в изменении срока уплаты транспортного налога. Теперь деньги должны быть внесены автовладельцем до 1 декабря после получения из налоговой инспекции соответствующей квитанции с данными и реквизитами. Срок одинаков как для физических, так и для юридических лиц. При этом водителю, в случае неполучения им квитанции, необходимо самому обратиться в налоговую службу за ее дубликатом. Оплата налога осуществляется как через портал Госуслуг или интернет-ресурс Федеральной налоговой службы, так и в банкомате или мобильном приложении. Размер госпошлины варьируется в зависимости от региона и характеристик авто.

От уплаты налога освободят некоторые категории граждан, инвалидов 1 и 2 групп, а также получивших машины через органы соцзащиты, ветеранов труда и герои Советского Союза. Входят в число льготников и ликвидаторы аварий и ядерных испытаний, а также владельцы авто мощностью менее 70 лошадиных сил.

Следующее изменение включает иную маркировку шин. Продажа немаркированных покрышек будет под запретом, причем даже остатков, выпущенных до ноября. Также на рынке появится еще один экологический класс машин – Евро-6, давно используемый за рубежом. Водительские права с декабря 2020 года также станут другими, однако и документы старого формата останутся легитимными.