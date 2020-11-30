Диетологи рассказали, можно ли ежедневно употреблять яйца

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30.11.2020, 13:40, Разное

Отечественные диетологи поделились с журналистами информацией, что ожидает тех, кто ежедневно употребляет яйца. Они отметили пользу и вред этого продукта.
Во-первых, консультанты по здоровому питанию считают, что регулярное употребление яиц – это полезно для организма. За счёт природного успокоительного холина, которым богаты изучаемые продукты, улучшается нервная система и поднимается настроение. Во-вторых, яйца – это кладезь витаминов и минералов, необходимых для здоровья человека. Так, белок и лецитин помогут хорошей работе мозга, каротиноиды и витамин А снимут глазную усталость, а селен и лютеин известны как мощные антиоксиданты. Также регулярное употребление данного суперпродукта улучшит память и концентрацию внимания.

Яйца являются «успокоительным» продуктом для желудка и помогают значительно снизить аппетит, медики рекомендуют их употреблять с утра. Они питательны и не калорийны, положительно влияют на наращивание мышечной массы, поэтому зачастую используются в различных диетах в качестве одного из основных ингредиентов.

Свежие яйца отличаются матовой поверхностью, а если они блестят, то долго залежались на прилавке. Присутствует маркировка «С» – значит, они относятся к категории столовых и будут храниться в течение 25 дней в холодильнике, а вот диетические яйца (буква «Д») хранятся не более недели.

Несмотря на многочисленные плюсы, есть одно «но»: яйца – мощный аллерген, и если у человека имеется непереносимость продукта, то лучше исключить его из рациона. Также яйца не окажутся полезными для тех, у кого повышен уровень холестерина в крови, имеются проблемы с печенью или поставлен диагноз – панкреатит.



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