Суд в США отказался дать российским неграм права афроамериканцев

30.11.2020, 13:37, Разное

Сокрушительную неудачу потерпели в Верховном суде штата Калифорния (США) трое чернокожих граждан России.

Они проиграли дело против Калифорнийского технологического института (Калтех), который отказался предоставить им расовые льготы при поступлении.

В мае 2019 года Иван Мванга, Джон Семёнов и Дмитрий Ахиджо подали документы в Калтех. Баллов, чтобы поступить на общих основаниях, у них не хватало, и они решили воспользоваться квотой для чернокожих. Все трое рождены в Москве от отцов-африканцев и, являясь фактически мулатами, внешне ничем не отличаются от стопроцентных негров. Однако Калифорнийский технологический отказался предоставить им льготы, заявив, что они распространяются только на афроамериканцев.

– Нам было очень неприятно узнать, что в Америке продолжают делить людей на белых и чёрных, невзирая на реальный цвет кожи. Теперь негров делят на первый и второй сорта по цвету паспорта, — говорится в иске.

В понедельник суд отказал истцам в удовлетворении иска, кроме того, оштрафовал каждого на сто долларов за употребление слова «негры» в зале судебного заседания. Дмитрий Ахиджо заявил, что в судье Джефферсоне (кстати, чернокожем) говорят южные расистские предрассудки, которые не позволили ему удовлетворить иск чёрных против белых. Он выразил сожаление, что столь авторитетный институт, как Калтех, находится в южном штате.

В мае 2021 года чернокожие россияне намерены подать документы на расовую квоту в находящийся на севере США Массачусетский технологический институт. Сделать это они смогут, если им удастся избежать депортации из США за расистские высказывания в суде.