EBA поддерживает рекомендации ЕС по приведению тарифов для населения в Украине к рыночному уровню

30.11.2020, 13:28, Новости дня

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) поддерживает изложенные в отчете Секретариата Энергосообщества ЕС рекомендации по устранению перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации (EBA) со ссылкой на данные Сообщества.

“Согласно принятому закону, Регулятор должен прекратить перекрестное субсидирование между различными категориями потребителей к открытию оптового рынка 1 июля 2019. Однако, цены для домохозяйств остаются неизменными с 2017 года и не покрывают расходы на энергоснабжение”, – сообщает EBA.

Сейчас эта разница покрывается “Гарантированным покупателем” через возложение специальных обязанностей (ПСО) и государственными генерирующими компаниями “Энергоатом” и “Укргидроэнерго”, которые обязаны продавать электроэнергию по низкой цене.

Такая ситуация, согласно отчету Энергосообщества ЕС, влечет за собой риски для безопасной работы энергосистемы, в том числе атомных электростанций.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.