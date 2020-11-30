 

“Невидимое кольцо сжимало шею”. Огневич рассказала, как лечила COVID-19

30.11.2020, 13:28, Новости дня

Украинская певица Злата Огневич переболела коронавирусом. Об этом она рассказала 30 ноября в Instagram.

“Официально – я коронованная особа. Все началось поздним вечером – я ощутила что-то неладное, всю ночь невидимое кольцо сжимало шею и в горле сильно першило”, – описала симптомы артистка.

По словам Огневич, горло внезапно перестало болеть спустя сутки, и тогда она решила созвониться с отцом, который работает врачом, чтобы проконсультироваться, как лечиться дальше.

Певица отметила, что по совету отца в течение восьми дней самостоятельно вводила подкожно препарат, который разжижает кровь, а также принимала витамины.

“На пятый день болезни пропали напрочь обоняние и вкус! Представьте, что вы не ощущаете ни единого запаха, а вся еда – как влажная бумага. Через неделю обоняние вернулось частично, а спустя месяц – полностью”, – рассказала она.

Огневич не уточнила, когда именно заразилась коронавирусом.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 ноября в Укране зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии скончалось 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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