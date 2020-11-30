 

В Англии в период локдауна число случаев заражения COVID-19 снизилось на 30% – исследование

30.11.2020, 13:28, Новости дня

В Англии во время лоудауна количество случаев заражения COVID-19 снизилось на 30%, но  все еще остается на высоком уровне. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные исследования Имперского колледжа Лондона. 

Исследователи взяли образцы у более 100 тыс. человек в период с 13-го по 24 ноября. По предварительным оценкам ученых, скорость размножения вируса упала до 0,88. Это значит, что не каждое инфицирование влечет за собой новое, поэтому волна эпидемии сокращается.

За период с 13-го по 24 ноября заражались примерно 96 человек на 10 тыс., тогда как перед локдауном этот показатель составлял 132 человека на 10 тыс. Профессор Пол Эллиотт, возглавляющий исследование, сказал BBC, что данные свидетельствуют об “обнадеживающих признаках”. 

С 5 ноября в Англии действует локдаун. Он предусматривает минимизацию контактов между людьми с целью снятия нагрузки с национальной системы здравоохранения, закрытие ряда предприятий и заведений. В правительстве подчеркивали, что после 2 декабря его не намерены продлевать.

Со 2 декабря в Англии намерены ввести многоуровневую систему ограничений. BBC отмечает, что большая часть Англии попадет в зоны с самым жестким карантином.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании коронавирус подтвердили у 1,6 млн человек, 58,3 тыс. заболевших умерло.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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