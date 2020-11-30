 

Мнение: Байден поиграл с собакой

30.11.2020, 12:54, Разное

Начинается.
Байден играл с собакой и умудрился сломать ногу в нескольких местах. Сообщают о повреждении лодыжки и переломах костей стопы.

Теперь несколько недель он будет носить специальный ботинок и иметь ограничения по передвижению. К шуткам про старческую деменцию Байдена добавились шутки в стиле "Пока Трамп за 3 дня победил коронавирус, Байден сломал ногу играя с собакой" и "Может ли кто-нибудь воссоздать овальный кабинет в его подвале и сделать вид, что выполняет его приказы, в то время как Трамп продолжает делать Америку великой?" т.п.

PS.И да, Байден намерен назначить Джен Псаки пресс-секретарем Белого Дома. Ну тут уже есть сформировавшийся пласт юмора, который в случае победы Байдена, получит свое неизбежное и логичное продолжение.

Источник: Colonel Cassad



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