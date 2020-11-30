 

Иранские спецслужбы прогнозировали покушение на физика-ядерщика

30.11.2020, 12:52, Новости дня

Иранские власти прогнозировали возможное покушение на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

«В течение 20 лет враги пытались его убить. Но до этого момента им это не удавалось», – сказал Шамхани, передает ТАСС со ссылкой на корпорацию ИРИБ. 

Секретарь Совета подчеркнул, что силы безопасности Ирана прогнозировали возможность покушения на Фахризаде «именно в том месте, где это случилось».

Ранее СМИ сообщили, что для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде использовалось оружие израильского происхождения. 

27 ноября СМИ сообщили о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны. От полученных ранений Фахризаде скончался в больнице. Иран пообещал отомстить за убийство ученого. Позже Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля.

Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика, в то время как экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал убийство Фахризаде «превентивным ударом», который «полностью оправдан».



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