 

В Кремле предупредили о дестабилизации в Приднестровье из-за изменения статуса-кво

30.11.2020, 12:52, Новости дня

Изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия выполняет очень важные функции и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, он, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане», – отметил Песков, передает РИА «Новости».

В то же время он отметил, что Москва поздравила Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии. «Контакты (с Санду) идут по линии наших дипломатов. Вы знаете, что ее поздравил с избранием президент Путин», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, налажены ли у Кремля какие-то контакты с избранным президентом Молдавии.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена обсудить с руководством РФ вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, а также вывезено само оружие.

В МИД заявили, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.

Российские «голубые каски» были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья.  



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