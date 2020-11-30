 

Песков назвал разногласия в рамках ОПЕК+ рабочей ситуацией

30.11.2020, 12:52, Новости дня

Текущие разногласия ОПЕК+ не сопоставимы с тем, что было в марте, ситуация рабочая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не считаем», – ответил он на вопрос, считают ли в Кремле текущие разногласия в ОПЕК+ сопоставимыми по остроте с разногласиями в марте 2020 года. Песков также утвердительно ответил на вопрос о том, рабочая ли сейчас ситуация, передает РИА «Новости».

Кроме того, Песков указал, что контактов президента Владимира Путина с руководством Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана перед переговорами в рамках ОПЕК+ не планируется.

Комментируя предстоящую встречу Путина с вице-премьером Александром Новаком перед ОПЕК+, Песков напомнил, что президент регулярно общается с вице-премьерами. «Я не могу вам точно сказать, но это достаточно важная тема, поэтому, конечно, президенту, докладываются все нюансы», – добавил Песков.

30 ноября и 1 декабря состоятся заседания ОПЕК+. Страны должны решить, нужно ли увеличивать добычу нефти почти на 2 млн баррелей в сутки. Ранее в рамках неформального заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ участникам не удалось договориться о судьбе нефтяной сделки в 2021 году.

СМИ сообщали, что входящие в ОПЕК страны и партнеры организации во главе с Россией склоняются к продлению сокращения добычи нефти еще на два-три месяца. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа до конца 2020 года альянс сократил обязательства по снижению объемов добычи нефти до 7,7 млн баррелей в сутки. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет удерживать добычу нефти на уровне минус 5,8 млн баррелей в сутки относительно начальных объемов.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Кравчук назвал Лукашенко “тяжелой ношей” для Путина

07.09 / Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

11.09 / Погибшую в Италии модель из РФ заподозрили в слежке за базой НАТО

19.09 / “Схемы”: Украина платит России каждый год $200 млн за хранение ядерного топлива

31.07 / Извлечение останков убитых под Сталинградом началось в рамках дела о геноциде в годы ВОВ

04.10 / Крушение Ан-26 в Чугуеве. Воздушные силы опубликовали “для шумных экспертов” визуализацию посадок

16.07 / Бренд Iqoo представил недорогой смартфон Iqoo U1

28.11 / Тихановская: Меркель при встрече спросила: “Вы понимаете украинский?”

08.07 / Симоньян отреагировала на запрет телеканалов RT в Литве

17.08 / Гривна к доллару подорожала до 27,35 грн/$

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска