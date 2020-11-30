 

Мария Миронова показала поклонникам редкий снимок годовалого сына

30.11.2020, 12:46, Разное

В День матери Мария Миронова порадовала поклонников редким снимком годовалого сына Федора. Малыша актриса родила в возрасте 46 лет и долгое время скрывала его лицо от общественности.
Только зимой этого года Мария Миронова показала младшего ребенка на руках у его брата Андрея. Ранее она закрывала лицо малыша стикерами, но когда Федору исполнился год, опубликовала его фотографию. В праздничный день дочь Андрея Миронова показала, как Федор проводит время дома, пока она на съемках. Артистка написала, что годовалый сын в ее отсутствие осваивает физкультуру на коврике, вьетнамскую свинью, кошку, а также общается с бабушкой по WhatsApp. Мария Миронова поздравила всех подписчиков с Днем матери и призвала их оставаться с детьми.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Мария Миронова воспользовалась услугами суррогатной матери. Поклонники думают, что в 46 лет она бы не смогла самостоятельно выносить Федора. Актрису даже обвиняли в использовании накладного живота. Однако она настаивает, что родила младшего сына самостоятельно, а женщина, которая становится матерью после 40 лет, способна продлить молодость. Артистка призвала всех, кто планирует позднее материнство, не бояться метаморфоз и быть внимательнее к собственной психике.

Мария Миронова до сих пор скрывает, кто является отцом годовалого Федора. Ее мать, Екатерина Градова, во время съемок программы «Судьба человека» отказалась раскрывать личность зятя. Известно только, что он не имеет отношение к киноиндустрии и работает в русско-японской компании. Вдова Андрея Миронова призналась, что ее дочь состоит в официальном браке с отцом своего младшего ребенка.



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