Частая зевота названа симптомом приближающегося сердечного приступа

30.11.2020, 12:46, Разное

Частую зевоту исследователи назвали одним из основных симптомов приближающегося сердечного приступа. Кроме того, зевание может указывать на наличие кровотечения вокруг сердца, рака мозга или рассеянного склероза.

В основном частая зевота появляется из-за малого количества сна, вызванного бессонницей, апноэ, нарколепсией и приемом снотворного. Но в некоторых случаях зевота указывает на надвигающуюся опасность. Хотя главными причинами сердечного приступа в основном считаются жировые бляшки и высокий уровень холестерина.

Сама природа зевоты до сих пор подробно не изучена. Ученые не могут однозначно сказать, для чего она необходима не только человеку, но и многим животным. Одним из значений зевоты исследователи называют насыщение крови кислородом и охлаждение мозга, что играет важную роль особенно в жару. Когда в организме происходит сбой в терморегуляции, аналогичным образом наблюдается зевота, но в то же время могут появиться проблемы сердца и сосудов.