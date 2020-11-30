 

Пожар в Сморгонском районе стал причиной смерти 86-летней женщины

30.11.2020, 12:46, Разное

Сообщение о возгорании по улице Синкевича в Сморгони поступило в районный отдел МЧС 29 ноября в 08.44 утра. Случайные прохожие заметили дым, о чем сразу же рассказали соседям и в службу спасения, информирует autoparus.by
На месте происшествия сотрудники подразделения МЧС и службы взаимодействия обнаружили пламенное горение деревянного дома. Огнеборцы предотвратили угрозу возгорания соседних зданий, оперативно ликвидировав огонь.

В ходе проведенных звеном ГДЗС работ в жилой комнате было найдено тело погибшей хозяйки. Выяснилось, что пожилая жительница жила одна, ее ежедневно навещал сын для помощи по хозяйству.

Выяснением причины пожара занимаются специалисты районного Следственного Комитета. По одной из версий были допущены серьезные нарушения правил эксплуатации электросетей.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Новой ведущей «Дома-2» станет Мария Захарова

06.10 / Исинбаеву высмеяли за несвязную речь: Лучше прыгать, чем говорить

16.11 / Сын Джигарханяна призвал не верить спекулирующей на смерти отца Цымбалюк-Романовской

06.11 / Фура врезалась в отбойник на МКАДе

26.07 / Растительные диеты позволяют снизить артериальное давление

30.08 / “Какая крутая у меня жизнь!”: Наталья Рудова фотоснимком с синяками напугала подписчиков

11.07 / Эксперт Елена Рославцева объяснила, каким должно быть правильное питание

09.08 / На въездах в Минск военные начали останавливать автомобили в день выборов президента

13.08 / «Это высшая мера наказания — страшнее смертной казни»

20.09 / Ученые нашли самую древнюю в мире постель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска