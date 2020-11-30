Пожар в Сморгонском районе стал причиной смерти 86-летней женщины

30.11.2020, 12:46, Разное

Сообщение о возгорании по улице Синкевича в Сморгони поступило в районный отдел МЧС 29 ноября в 08.44 утра. Случайные прохожие заметили дым, о чем сразу же рассказали соседям и в службу спасения, информирует autoparus.by

На месте происшествия сотрудники подразделения МЧС и службы взаимодействия обнаружили пламенное горение деревянного дома. Огнеборцы предотвратили угрозу возгорания соседних зданий, оперативно ликвидировав огонь.

В ходе проведенных звеном ГДЗС работ в жилой комнате было найдено тело погибшей хозяйки. Выяснилось, что пожилая жительница жила одна, ее ежедневно навещал сын для помощи по хозяйству.

Выяснением причины пожара занимаются специалисты районного Следственного Комитета. По одной из версий были допущены серьезные нарушения правил эксплуатации электросетей.