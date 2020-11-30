Глава «Вектора» анонсировал клинические испытания «ЭпиВакКороны» на детях

30.11.2020, 12:44, Разное



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«Первое клиническое исследование проводится возраста от 14 до 17 лет. Если оно проходит успешно, переходят на следующий возраст – с понижением. И так последовательно шесть клинических исследований, пока мы не дойдем до младенцев возраста до шести месяцев», – сообщил глава «Вектор» в ходе онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Максютов подчеркнул, что у «Вектора» нет причин сомневаться в безопасности вакцин для маленьких пациентов, а клинические испытания необходимы для того, чтобы получить право прививать детей всех возрастов. Ученые планируют в декабре начать исследования с участием подростков, потому что эта возрастная группа достаточно чувствительна к коронавирусу.

26 ноября Роспотребнадзор объявил о начале пострегистрационных клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» с участием 3000 добровольцев. К испытаниям допускаются участники от 18 лет, которые должны соблюдать график посещения прививочных центров и пройти все необходимые процедуры. Ранее, 24 ноября, начались клинические испытания препарата с участием 150 добровольцев от 60 лет, чтобы выяснить, какой уровень защиты обеспечивает вакцина старшим возрастным группам. В настоящий момент уже привиты 50 пожилых участников, сообщил Ринат Максютов. Все они чувствуют себя хорошо, жалоб и неблагоприятных побочных явлений у них нет.

Вакцина «ЭпиВакКорона», созданная на основе пептидных антигенов, получила регистрационное удостоверение 14 октября. Ввод в гражданский оборот планируется в декабре 2020 года.