Скандалы: Взятки ресторанами и мошенничество

30.11.2020, 12:36, Разное

За что задержали вице-мэра Евпатории и бывшего прокурора курорта Кирилла Вавренюка

ФСБ задержала вице-мэра Евпатории и бывшего прокурора Кирилла Вавренюка. Чиновнику уже предъявили обвинение в получении взятки. По информации источников «Октагона», близких к следствию, это лишь первый из 15 эпизодов, которые расследуются в рамках одного дела. Любопытно, что Вавренюк долгое время был главным претендентом на пост главы Евпатории – вместо взятого под стражу бывшего мэра города Андрея Филонова. Если бы Вавренюк стал главой, это был бы уже второй за неполные два года мэр города-курорта, взятый под стражу.

Сейчас пост главы Евпатории занимает Роман Тихончук. Как говорят, он заступился за Вавренюка, которого требовал убрать из администрации глава Крыма Сергей Аксёнов. За два дня до своего задержания Вавренюк написал заявление об увольнении, догадываясь, что привлёк внимание силовиков.

Источник, близкий к следствию, рассказал «Октагону», что у Вавренюка нашёлся украинский биометрический паспорт. Такой же есть у его жены, сотрудницы крымской прокуратуры.

Как чиновник из российского Крыма смог получить украинскую «биометрию» – загадка. Это возможно только при поездке в соседнее государство, что чревато там уголовным делом и арестом.

Кирилл Вавренюк родился в 1981 году во Львове. В 2004-м окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение». С 2004 по 2010 год работал в органах прокуратуры Симферополя и в прокуратуре Автономной Республики Крым. После четыре года был прокурором Евпатории. В 2014–2017 годах работал помощником прокурора Железнодорожного района Симферополя, а также в органах прокуратуры и Следственном комитете РФ. В мае 2017-го был назначен первым заместителем главы администрации Евпатории.

– В конце 2018 года тогдашний мэр Евпатории Андрей Филонов выслушал много негатива о Вавренюке и предложил ему написать заявление об уходе. Но за него вступились крымские власти, и баталии утихли. После Вавренюк и стал работать против Филонова, – говорит «Октагону» бывший высокопоставленный сотрудник администрации города, пожелавший не называть своё имя. – Вавренюк со своей командой документировали всё, что происходило при Филонове. У него были доказательства по многим делам. И когда пришло время, он поделился ими с силовиками.

Вавренюк настаивал на том, чтобы Филонова арестовали, а не оставили под подпиской о невыезде. «Свидетели Вавренюк и Харитоненко (Олеся Харитоненко – глава евпаторийского горсовета) дали показания по уголовному делу против Филонова и заявили, что опасаются возможного давления со стороны Филонова», – прозвучало на судебном заседании весной 2019 года. Андрей Филонов, бывший глава Евпатории, был арестован в апреле 2019 года по обвинению в махинациях с землёй.

– Дело против Вавренюка – это статья 290 УК РФ, часть пятая. Речь идёт об организации преступной группы. Все, кого привели в администрацию Евпатории при Вавренюке, – бывшие работники прокуратуры украинских времён, – говорит источник «Октагона». – За полтора года расследования зафиксированы 15 эпизодов вымогательства. Взятка помещением ресторана, за которую и задержали Вавренюка, лишь начало.

В последние годы немногие высокопоставленные чиновники Евпатории (уровня замов главы) уходят без скандалов либо задержания силовиками. Таких всего двое – Эльмар Мамбетов и Александр Челомбитко, зашедшие «первой волной» в евпаторийский регион во время становления муниципалитета. Мамбетов перешёл на работу в совет министров Крыма, Челомбитко уехал работать в Севастополь.

Евпатория – один из самых заметных регионов Крыма, центр детского оздоровительного туризма и город с бурной общественной жизнью. Скандалы в Евпатории сопровождаются массовыми жалобами горожан на действия чиновников. Жалоб стало заметно больше после того, как практически в полном составе в чиновничьи кресла пересели бывшие украинские прокуроры во главе с Вавренюком.

Известно, что задержан ещё один обвиняемый по делу Кирилла Вавренюка – Дмитрий Сердюк. По версии следствия, он играл роль номинальной фигуры при получении взяток имущественными объектами.

Никита Рассказов