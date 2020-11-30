Скандалы: Российские курорты олигархов

30.11.2020, 12:36, Разное

Пантовые ванные Евтушенкова, стрельба у Лисина, молекулярные коктейли Натальи Мантуровой

Границы закрыты, ехать на традиционный зимний отдых почти некуда. Проблема не стоит так остро для состоятельных россиян, которые владеют собственными курортами. Отели для их владельцев — не основной бизнес, и специфика этих курортов в том, что они отражает хобби, увлечения или профессию хозяев. У Владимира Лисина можно пострелять из карабина, у Владимира Евтушенкова — поохотиться и принять пантовые ванны, у жены главы Минпромторга РФ Натальи Мантуровой — похудеть на молекулярной диете и полечиться, у Владимира Потанина — покататься на горных лыжах, у Олега Тинькова — порыбачить. Главное, во многих местах открыто новогоднее бронирование, узнал журнал «Компания».

«Лисья Нора» владельца НМЛК Владимира Лисина

Здесь, в 40 км от Москвы, расположен крупнейший в Европе спортивно-стрелковый комплекс, где круглый год можно пострелять из собственного оружия на природе и в тире. Индивидуальные занятия с тренером обойдутся в 3300 руб. за час.

Стрельбой увлечен и хозяин курорта — Владимир Лисин. На НЛМК даже выпускают мишени.

В «Лисьей Норе» есть водоем с песчаным пляжем, SPA, русская баня с вениками, сафари-центр. Сюда можно добраться на яхте, прилететь на вертолете (есть хелипорт), доехать на автомобиле. В ресторане — свежие фермерские продукты и богатая винная карта. Рыбаки могу порыбачить на озере.

4-комнатный сьют начиная с 29 декабря стоит от 55,4 тыс. руб. в сутки. В сьюте есть двуспальная кровать с водяным матрасом. Двухместный номер дешевле — от 7,4 тыс. руб. И это цена только за проживание.

«Алтай Резорт» основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова

5-ти звездочный отель находится недалеко от г. Горно-Алтайск, он знаменит своими пантовыми ваннами, которые предлагает здешняя клиника. Говорят, эти ванны способствуют мужской силе, укрепляют иммунитет и лечат остеохондроз. Панты добывают из рогов маралов — у «Алтай Резорт» здесь имеется собственная ферма по их разведению на 1000 голов.

Владимир Евтушенков — страстный охотник, поохотиться предлагает и его отель — на кабана, марала или даже дикого медведя.

Номер супериор стоит 14 тыс. руб. в сутки, не включая еду и развлечения, коттедж — 90 тыс. руб. У Евтушенкова также есть сеть отелей Cosmos Hotel Group и две зарубежных гостиницы — в Карловых Варах (Чехия) и в Форте-деи-Марми (Италия), но последние сейчас недоступны из-за закрытых границ.

Приморье Grand Resort Hotel в Геленджике семьи главы Минпромторга Дениса Мантурова

В 4-звездочном отеле, утопающем в соснах, работает клиника «Ланцетъ» супруги министра Натальи Мантуровой. Отель предлагает детокс — очищение организма на клеточном уровне. Здесь есть детокс-бар с молекулярной кухней. В клинике также проводят пластические операции и молекулярно-генетические исследования, которые определяют биовозраст органов и пр. Ее хозяйка Наталья Мантурова — доктор медицинских наук, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий в РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Зимой в отеле можно плавать в бассейне с подогреваемой морской водой, играть в теннис, ходить в спа. Номер люкс стоит от 12 тыс. руб. в сутки, стандартный — от 6 тыс. руб., в стоимость входит завтрак и бассейн. Геленджик очень похорошел в последние годы, в том числе стараниями министра Мантурова, которого здесь шутя называют мэром города. На набережной вдоль моря появились хорошие рестораны, один из лучших среди них — «Сыроварня» семьи министра.

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина

Курорт — это целый город в горах Красной Поляны, рядом с Сочи. Он строился к зимней Олимпиаде 2014 года. Здесь 15 отелей разной звездности и горнолыжные трассы общей протяженностью в102 км.

В «Розе Хутор» можно заняться, наверное, всеми видами зимнего спорта, какие только есть. Это и горные лыжи, и сноуборд, и керлинг, и сноу-тюбинг, и родельбан. Плюс фитнес, веревочный парк, спа, парк водопадов «Менделиха». Сам Потанин любит горные лыжи.

В честь открытия зимнего сезона на южном склоне «Роза Хутор» будет запущена гондольная канатная дорога нового поколения D-Line производства австрийской компании Doppelmayr. Лыжники и сноубордисты очень любят именно южный склон: у него более широкие и пологие трассы, — а новый подъемник существенно сократит время ожидания посадки на канатку, рассказали «Ко» в «Роза Хутор».

В горнолыжном сезоне ожидается прирост турпотока примерно на 10 % по сравнению с прошлом годом. С 13 декабря 2019 по 27 марта 2020 года курорт «Роза Хутор» посетили свыше 800 тыс. человек. Продолжительность проживания этой зимой, судя по броням, увеличилась до 9 ночей по сравнению с 4,5 ночами прошлой зимой.

Стандарт-делюкс в Ski Inn SPA Hotel 4* в декабре можно забронировать за 3 тыс. руб. Это цена проживания с завтраком. Взрослый ski pass с 26 декабря 2020 по 10 января 2021 года будет стоить 3950 руб.

На развитии «Роза Хутор» Потанин не останавливается. «Норникель» построит курорт и на плато Путорана на полуострове Таймыр. Здесь самое большое количество водопадов в России, множество озер, рек и каньонов. Любители экстремального отдыха и экологического туризма будут размещаться в глэмпингах — кемпинге на природе. В заполярный парк компания вложит порядка 15 млрд руб.

Гранд-отель «Родина» в Сочи Павла Езубова, двоюродного брата владельца «Русала» Олега Дерипаски

Этот 5-звездочный отель находится в классическом здании с колоннами, поражает роскошью и огромным субтропическим парком в 15 га. В отделке номеров использованы дерево ценных пород, кожа и мрамор. Каждый номер имеет просторную террасу с видом на море или субтропический парк. Дизайн мебельного текстиля выполнен придворными декораторами королевы Нидерландов Беатрикс. Здесь проходила свадьба пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и фигуристки Татьяны Навки. В 60-е годы здесь бывал первый космонавт Юрий Гагарин.

Зимой гости могут играть в казино, кататься на лыжах и сноуборде, ходить на снегоступах, гулять в вольерном парке, где можно увидеть зубра, оленя, серну и других животных.

Делюкс 2-местный с видом на море стоит в сутки 34,2 тыс. руб. И это только за проживание, бассейн и завтрак. Бани и сауны — за отдельную плату.

«Курорт Игора» банка «Россия» Юрия Ковальчука

Горнолыжный курорт «Игора» не имеет звезд и находится в 50 км от Санкт-Петербурга. «Курорт Игора» — это прежде всего автодром «Игора Драйв», построенный племянником президента РФ Владимира Путина Михаилом Шеломовым (50 %), другом президента Юрием Ковальчуком (25 %) и гонщиком Владимиром Васильевым (10 %), согласно «Контур.Фокус». «Игора Драйв» долго соперничал с автодромом братьев Ротенбергов в Сочи за право проводить гонки «Формулы-1» и в этом году получил-таки от FIA лицензию Grade 1. На автодроме 10 гоночных трасс и места на 50 тыс. зрителей. В мае здесь были запланированы соревнования Deutsche Tourenwagen Masters — чемпионат Германии среди легковых автомобилей, — но они были отменены из-за коронавируса. В 2020 году «Игора Драйв» принял этап Кубка мира по ралли-рейдам и российскую серию кольцевых гонок.

На горнолыжном курорте 10 освещаемых трасс общей протяженностью 4,2 км. В Ледовом дворце, где пели Валерий Меладзе, Диана Арбенина, группа «Ленинград» и другие звезды, тренируются фигуристы сборной России и проводятся хоккейные матчи. Спа курорта насчитывает 200 видов процедур. Также здесь имеется автомузей с редкими автомобилями.

Аренда коттеджа с двумя спальнями и завтраком обойдется в 19,4 тыс. руб. С декабря за бассейн придется платить отдельно.

«Ля Дача Астрахань» Олега Тинькова, владельца одноименного банка

Дача рассчитана на 12 человек и создана для рыбалки и подводной охоты, спроектирована архитекторами финской компании HONKA в виде дебаркадера — плавучей пристани, где швартовались пароходы. У Тинькова всего три «Ля Дачи», каждая посвящена его спортивным увлечениям — горным лыжам во Франции, велопрогулкам в Италии, рыбалке в Астрахани.

В меню «Ля Дача Астрахань» деликатесы русской кухни. Это черная и щучья икра, блюда из осетрины, севрюги, стерляди и белуги. В винном погребе — вина под стать, есть, например, Joseph Drouhin — Chambolle-Musigny 1990 года за 22 тыс. руб. за бутылку.

В этом году и в Новый год отдохнуть здесь уже не получится, дача сдана до апреля. В апреле 4 дня стоят 1,6 млн руб., неделя — 3,2 млн руб. В цену включено все, кроме алкоголя. В августе цены вырастут соответственно до 2,2 млн руб. за 4 дня и 4,5 млн руб. за неделю.

Отель «More Spa & Resort» основателя «Национальной резервной корпорации» Александра Лебедева

Отель находится в Алуште, имеет рейтинг 4 звезды. Отец британского лорда Сибирского, муж модели Елены Перминовой реконструировал отель в 2002 г., когда Крым был украинским.

У More Spa & Resort собственный пляж с бамбуковыми шезлонгами и кроватями, фитнес, крытый бассейн, спортплощадки для футбола и баскетбола, финская и турецкая сауны. Кроме традиционного набора услуг в More Spa & Resort есть клиника натуротерапии Nature, где можно похудеть и подлечиться по системе питания Майера. Система питания Майера близка к вегетарианству. Сам Лебедев — фанат здорового питания, он открыл в Алуште и других городах кафе «Петрушка», где кормит посетителей гречневым хлебом, овощным супом и прочими блюдами без глютена и вредных добавок. Бизнесмен горд, что сделал свой отель экологичным, сократив отходы в четыре раза.

Однокомнатный стандарт стоит 5896 руб. за сутки, сюда входит завтрак, пляж, сауны, спорт. За услуги клиники нужно платить отдельно.

Наталья Кузнецова