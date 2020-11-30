 

Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечение

30.11.2020, 12:34, Новости дня

Экс-участница “Танцев со звездами” украинский хореограф Илона Гвоздева сдала положительный тест на COVID-19. Об этом она написала 29 ноября в Instagram.

“Вся семья в сборе, все на изоляции. Дети пока, слава богу, без симптомов, а вот мы с мужем хандрим”,– сообщила хореограф. 

По словам Гвоздевой, болезнь сперва проявилась как обычная простуда, а после началась сильная головная боль и поднялась температура. 

Хореограф отметила, что во время лечения выпивает много жидкости, проветривает помещение, увлажняет воздух, пьет витамины и совершает пешие прогулки, стараясь сделать не менее 10 тыс. шагов. 

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Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva)

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 ноября в Укране зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии скончалось 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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