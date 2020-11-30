Проиграв в суде, НАБУ прибегло к новой пиар-кампании против “Роттердам плюс” – адвокат

30.11.2020, 12:34, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро после проигрыша в Высшем антикоррупционном суде по уже закрытому делу “Роттердам плюс” развернуло в СМИ новую медиа-кампанию по дискредитации формулы. Об этом пишет адвокат стороны защиты Наталья Дригваль в своей колонке для издания “Обозреватель”.

“Дело “Роттердам плюс” родилось в эфире двух телеканалов, сочувствующих крупным потребителям электроэнергии. На одном лишь пиаре оно зиждилось 3,5 года, пока прокуратура, а затем и суд не закрыли его за отсутствием каких-либо доказательств. Претерпев фиаско в юридической плоскости, НАБУ вернулось к излюбленному и проверенному временем приему – пошло в прессу, чтобы там без суда и состязательности назначить виновных и вынести “приговор”, – пишет адвокат.

Она подчеркнула, что с самого первого дня дело “Роттердам плюс” было фикцией и общество через СМИ фактически заставили поверить в некую преступную и зловещую формулу.

“Но бесконечно называть белое черным невозможно и в августе 2020 г. сначала комплексная экспертиза, затем решение прокурора и суда поставили точку в этой истории”, – добавила Наталья Дригваль.

В итоге спустя 3,5 года безрезультатного расследования прокуратора и Высший антикоррупционный суд подтвердили, что в деле “Роттердам плюс” не оказалось ни состава преступления, ни чьей-либо вины.

“Сама формула никакого ущерба не нанесла и наоборот была экономически и юридически обоснованной, что подтвердили государственные экспертные институты. Признали это все, кроме детективов НАБУ, строивших на фиктивном деле свои карьеры и получившие за это из бюджета 97 млн грн”, – подытожила адвокат.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления.