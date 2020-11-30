 

Проиграв в суде, НАБУ прибегло к новой пиар-кампании против “Роттердам плюс” – адвокат

30.11.2020, 12:34, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро после проигрыша в Высшем антикоррупционном суде по уже закрытому делу “Роттердам плюс” развернуло в СМИ новую медиа-кампанию по дискредитации формулы. Об этом пишет адвокат стороны защиты Наталья Дригваль в своей колонке для издания “Обозреватель”.

“Дело “Роттердам плюс” родилось в эфире двух телеканалов, сочувствующих крупным потребителям электроэнергии. На одном лишь пиаре оно зиждилось 3,5 года, пока прокуратура, а затем и суд не закрыли его за отсутствием каких-либо доказательств. Претерпев фиаско в юридической плоскости, НАБУ вернулось к излюбленному и проверенному временем приему – пошло в прессу, чтобы там без суда и состязательности назначить виновных и вынести “приговор”, – пишет адвокат.

Она подчеркнула, что с самого первого дня дело “Роттердам плюс” было фикцией и общество через СМИ фактически заставили поверить в некую преступную и зловещую формулу.

“Но бесконечно называть белое черным невозможно и в августе 2020 г. сначала комплексная экспертиза, затем решение прокурора и суда поставили точку в этой истории”, – добавила Наталья Дригваль.

В итоге спустя 3,5 года безрезультатного расследования прокуратора и Высший антикоррупционный суд подтвердили, что в деле “Роттердам плюс” не оказалось ни состава преступления, ни чьей-либо вины.

“Сама формула никакого ущерба не нанесла и наоборот была экономически и юридически обоснованной, что подтвердили государственные экспертные институты. Признали это все, кроме детективов НАБУ, строивших на фиктивном деле свои карьеры и получившие за это из бюджета 97 млн грн”, – подытожила адвокат.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / В смартфоне Huawai Mate 40 появилась функция оповещения о землетрясении

15.08 / В Минске у здания Белтелерадиокомпании начался митинг

29.11 / Хлеб из лободы и суп “Сорняк”. Украинская академия лидерства создала первый в мире онлайн-ресторан памяти

04.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

25.06 / Установлены личности матерей найденных в Москве младенцев «на продажу»

30.09 / Центр «Вектор» получил патенты на созданную вакцину от коронавируса

20.07 / Политика НБУ в отношении “ПриватБанка” останется прежней – Шевченко

12.08 / В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 182 человек

04.09 / Суд отклонил жалобу на бездействие Следственного комитета в ситуации с Навальным

11.09 / Европарламент лишил Аун Сан Су Чжи премии Сахарова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска