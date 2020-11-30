В Висконсине пересчитали бюллетени по требованию Трампа. Байден получил еще 87 голосов

30.11.2020, 12:34, Новости дня

В двух округах американского штата Висконсин пересчитали голоса на президентских выборах, пересчет подтвердил победу кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом 29 ноября сообщило агентство Reuters.

За Байдена в штате проголосовало более чем на 20 тыс. больше избирателей, чем за действующего президента, республиканца Дональда Трампа, отметило агентство.

После пересчета Байден получил еще 87 голосов.

4 ноября штаб Трампа потребовал пересчета голосов в Висконсине.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В стране двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден стал первым в истории президентских выборов в стране, кто набрал более 80 млн голосов избирателей. Он объявил, что будет следующим президентом США, и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп 24 ноября поручил Управлению общих служб и своей команде сделать все что нужно для передачи власти Байдену. Он отметил, что готов продолжать борьбу. Директор управления Эмили Мерфи заявила, что пришла к этому решению независимо, на основании закона и имеющихся фактов. Белый дом, по ее словам, не оказывал на нее давление.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.